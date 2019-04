Ue: Cretu, contatti con Lezzi lavori metro Napoli

BRUXELLES - "Sono stata in contatto con la ministra Barbara Lezzi, nell'ultimo periodo credo che abbiamo parlato due volte, e anche i nostri esperti della Commissione sono stati in contatto con la sua squadra" per parlare del completamento dei cantieri della metropolitana di Napoli cofinanziati dall'Unione europea. Così la commissaria Ue alla Politica regionale, Corina Cretu, rispondendo a chi le chiede se abbia deciso di concedere una sorta proroga all'Italia, come richiesto dal governo, per terminare i lavori della metropolitana di Napoli. In particolare, il problema riguarda la linea 6, il cui cantiere è al centro di una disputa amministrativa. "Lei sa che la scadenza i progetti era il 31 marzo e abbiamo ricevuto la richiesta del governo italiano" per una sua proroga che permetta di evitare la perdita di fondi già stanziati "ma ho detto alla ministra che abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo per valutare tutti i progetti non terminati. Risponderemo a tempo debito", ha aggiunto. L'Italia vorrebbe far slittare il progetto dal suo periodo di programmazione 2007-2013 a quello attuale 2014-2020, evitando così il disimpegno di parte o di tutti i 98 milioni di euro del Por Fesr già stanziati.

Ultimo aggiornamento: 2 Aprile, 16:43

