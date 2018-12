Ue: Covassi, fondi importanti per sviluppo territori

NAPOLI - "Le risorse europee sono importanti ed è importante che i cittadini italiani siano pienamente consapevoli e pienamente coinvolti nel futuro dell'Europa e nel dibattito sulle risorse del nuovo bilancio 2021-2027 che stiamo mettendo in campo ma soprattutto sulle priorità politiche che poi dobbiamo tradurre in soldi, opportunità e possibilità per i territori". Lo ha detto Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, intervenuta nella sede del Comune di Napoli al convegno su 'Le sfide dell'Unione europea nel 2019'.

Proprio in relazione all'impiego da parte delle Regioni italiane dei Fondi europei, Covassi ha sottolineato che "avremo un quadro globale soltanto a fine programmazione, dunque l'anno prossimo, perché dobbiamo aspettare le rendicontazioni. La situazione in Italia è un po' a macchia di leopardo ma ciò che è importante è fare sistema e cercare di mettere tutti insieme in una politica che non sia partigiana ma che guardi alle grandi opportunità".

