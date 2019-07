Ue: Cipro indica deputata Kyriakidou come commissaria

BRUXELLES - Il presidente della Repubblica cipriota, Nikos Anastasiadis, ha proposto alla neo presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il nome di Stella Kyriakidou in qualità di nuovo commissario per la Repubblica di Cipro. Kyriakides è attualmente membro della Camera dei rappresentanti cipriota, in rappresentanza di Nicosia dal 2006. È anche membro del Democratic Rally Party, che fa parte del Partito popolare europeo di centro-destra. E' stata anche Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Cipro è tra i pochi Paesi che hanno seguito alla lettera la richiesta di von der Leyen di nominare donne candidate per garantire l'equilibrio di genere nella prossima Commissione. Finora, 12 Paesi hanno nominato candidati uomini, mentre sette hanno nominato donne. L'Italia al momento non ha ancora designato il suo candidato. Continuano intanto le missioni nelle varie capitali europee di Von der Leyen che venerdì sarà a Roma, mentre domani a Zagabria e meccole di a Madrid.

Ultimo aggiornamento: 29 Luglio, 20:30

