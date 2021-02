Ue a Stati, accordi bilaterali su vaccini non previsti

BRUXELLES - La commissaria alla Salute Ue, Stella Kyriakides, ha inviato lettere alle capitali europee per ricordare i principi della strategia dei vaccini dell'Unione, ribadendo che non prevede accordi bilaterali. Ne ha parlato un portavoce della Commissione Ue, ad una domanda. Il portavoce ha ricordato che per il primo trimestre le dosi dei vaccini in consegna sono 100 milioni, mentre nel secondo saranno 300 milioni. "Saremo in grado di coprire il fabbisogno dell'Unione, senza la necessità di stringere accordi bilaterali", ha detto il portavoce.

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 22:13

