Ue, 4 miliardi e 10 azioni per battere il Cancro

BRUXELLES - Dieci azioni e quattro miliardi di euro dal bilancio Ue per "battere il cancro". E' il piano adottato dalla Commissione europea. Tra gli obiettivi: più vaccini per eliminare il cancro della cervice uterina entro il 2030; una "generazione senza tabacco", e screening per il cancro al seno, al collo dell'utero e al colon-retto per il 90% dei richiedenti, entro il 2025. Sul versante delle cure, l'impegno è garantire l'accesso del 90% dei pazienti oncologici a una rete Ue di centri nazionali riconosciuti entro il 2030.

Il piano promuove azioni per migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce, il trattamento e la qualità della vita dei pazienti oncologici. Sulla prevenzione sarà guerra al tabacco e all’abuso di alcolici con interventi su tassazione ed etichettatura delle bevande, e azioni per promuovere l’attività fisica e il consumo di frutta e verdura riducendo i consumi di carne.

La vaccinazione contro il papilloma virus sarà inoltre considerata essenziale, con l'obiettivo di immunizzare almeno il 90% delle giovani donne dell’Ue entro il 2030, e aumentando la quota dei ragazzi.

Sulla diagnosi precoce, sarà presentato un nuovo schema di screening comune per sostenere il target dello screening per il 90% della popolazione dell'Ue che si qualifica per gli esami del cancro al seno, cervicale e colon-retto entro il 2025.

Entro la fine dell’anno sarà inoltre lanciata una nuova iniziativa per “Diagnosi e trattamento del cancro per tutti", per contribuire a migliorare l'accesso a diagnosi e cure innovative, e un'Iniziativa europea per comprendere il cancro (UNCAN.eu) aiuterà a identificare le persone in alto rischio di tumori comuni.

Un'altra iniziativa, la "Better Life for Cancer Patients Initiative", ha come target i pazienti oncologici e sarà incentrata sulle cure di follow-up per migliorare la qualità della vita dei malati e dei sopravvissuti. Comprenderà riabilitazione, potenziale recidiva del tumore e malattie metastatiche, e misure a sostegno dell'integrazione sociale e reinserimento sul posto di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 22:13

