Ucraina: nota congiunta Merkel-Macron, richiamo alle responsabilità

BERLINO - In occasione del prossimo natale ortodosso la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla situazione in Ucraina per chiedere responsabilità da entrambe le parti e il mantenimento del cessate il fuoco, ha reso noto la portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer, in conferenza stampa. "Accogliamo con favore ciò che ha reso noto il gruppo di contatto trilaterale del 27 dicembre, cioè uno stabile, duraturo e completo cessate il fuoco nell'Ucraina dell'Est", ha detto la portavoce leggendo la nota congiunta. "Invitiamo entrambe le parti alla responsabilità nell'interesse delle popolazioni civili coinvolte" ha proseguito. I due capi di Stato chiedono inoltre la liberazione dei marinai ucraini e delle navi trattenute.

Ultimo aggiornamento: 15:08

