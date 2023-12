Tusk: "Il blocco dei trasportatori al confine ucraino sta per essere rimosso"

ROMA - Il primo ministro polacco, Donald Tusk, è convinto che i colloqui con Bruxelles e Kiev possano avvicinare la fine del blocco dei trasportatori polacchi in diversi valichi di frontiera con l'Ucraina. Lo riferisce il Guardian.

"Siamo vicini alla convinzione che le nostre azioni possano portare a dei risultati, sia i colloqui a Kiev che quelli a Bruxelles", ha detto Tusk. "Non credo che otterremo il massimo che i camionisti desiderano, ma sembra che ciò che si può ottenere ci permetterà di alleggerire i blocchi al confine", ha spiegato. I trasportatori polacchi protestano dal 6 novembre, chiedendo all'Unione europea di ripristinare un sistema in base al quale le aziende ucraine hanno bisogno di permessi per operare nell'Ue e lo stesso vale per i camionisti europei per entrare in Ucraina.