Turismo: Marsilio, Ue faccia la sua parte a sostegno settore

BRUXELLES - "Se consideriamo l'importanza del turismo nell'economia abruzzese, non posso non nascondere come presidente di Regione la mia forte preoccupazione, e al contempo l'auspicio che l'Europa faccia la sua parte, assicurando risorse tese a sostenere un settore che, malgrado sia molto provato, sta faticosamente cercando di tenersi in piedi". Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo in videoconferenza nel corso della plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR). "Un settore - ha sottolineato Marsilio - che sarà chiamato a giocare un ruolo decisivo nella ripartenza dell'economia regionale e nazionale. Però bisogna anche che queste decisioni e questi fondi arrivino presto, perché è già molto tardi. L'infinita, estenuante discussione sugli strumenti di sostegno per la ripresa dell'economia devono trovare una conclusione rapida, perché al momento le regioni stanno facendo da sole".

Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 14:50

