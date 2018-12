Turismo: Assessore D'Ignazio lancia 'Destinazione Abruzzo step 2'

PESCARA - "Sono rimasto particolarmente colpito dall'interesse che tantissimi giovani hanno dimostrato verso il territorio abruzzese pubblicando, sulla varie piattaforme social media, video clip sulle bellezze paesaggistiche e le nostre eccellenze regionali, dandone un nuovo risalto a livello nazionale. Ed è per questo che, con il supporto del Dipartimento al Turismo della Regione Abruzzo, ho lanciato una idea per un avviso dal nome 'Partecipa insieme a noi alla promozione turistica dell'Abruzzo'". Così l'assessore al Turismo, Giorgio D'Ignazio che ricorda come, nell'ambito del POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche", il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione abbia organizzato un evento promozionale denominato "#DestinazioneAbruzzo - step.2", che si svolgerà a Teramo nei giorni 17, 18 e 19 dicembre. L'evento prevede, tra gli altri, l'organizzazione degli Stati Generali del Turismo con incontri e seminari informativi e di condivisione del Piano di Sviluppo del Turismo dell'Abruzzo, di "momenti" promozionali del territorio e di valorizzazione dei prodotti, delle risorse turistico-culturali ed enogastronomiche e la proiezione di videoclip in cui saranno mostrate ed esaltate la bellezza e lo splendore delle risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche dell'intero territorio regionale.

Attraverso l'avviso, aperto a chiunque voglia partecipare, verranno raccolti tutti quei filmati che presentino una valenza turistica del territorio regionale, e per tanto vi invito tutti a partecipare inviando i vostri contributi all'indirizzo redazioneweb@abruzzoturismo.it, entro le ore 14 di venerdì 7, secondo le modalità definite sul sito della Regione Abruzzo. Per il materiale che sarà inviato e che parteciperà alla selezione non è previsto alcun compenso ma lo stesso verrà proiettato nelle piazze della città di Teramo, durante l'evento Destinazione Abruzzo step 2, che si terrà a Teramo dal 17 al 19 dicembre. "Sono certo - ha rimarcato D'Ignazio - che tanti raccoglieranno l'invito che, oltre a dare visibilità all'autore, darà risalto ai tanti luoghi nascosti e sconosciuti della nostra regione". In linea generale, i filmati segnalati dovranno essere finiti, in alta qualità, in formato 16:9, non riportare loghi e/o marche promozionali, né messaggi commerciali e dovranno essere della durata massima di 5 minuti. Ciascun partecipante potrà inviare un solo video.

