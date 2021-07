Treviso finalista per premio 'verde' Ue 2022

Venerdì 9 Luglio 2021, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 6 Luglio, 12:36

BRUXELLES - Treviso è fra le sei città europee selezionate per il titolo 'foglia verde' 2022, dedicato agli sforzi e alle conquiste dei centri urbani più piccoli in fatto di ambiente. Potrebbe così diventare la prima città italiana a vincere 200.000 euro come contributo alle iniziative di sostenibilità ambientale che si vorranno intraprendere il prossimo anno. Il premio Ue, istituito nel 2015, è nato sulla scia di quello per la 'capitale verde' che invece si concentra sulle città con più di 100.000 abitanti e ha in palio 600.000 euro.

L'obiettivo è dimostrare che le città 'ambasciatrici per il cambiamento' riescono a coniugare ecologia e successo economico e sociale, così da motivare e ispirare le altre. Il commissario Ue per l'Ambiente, Virginijus Sinkevičius, si è detto "lieto di vedere che, nonostante questi tempi difficili, le città europee stanno assumendo un ruolo guida nel rendere il loro ambiente urbano un luogo migliore e più sano in cui vivere". Le altre finaliste per il premio 'foglia verde' sono Bistrița (Romania), Elsinore (Danimarca), Gavà (Spagna), Valongo (Portogallo) e Winterswijk (Paesi Bassi). Le quattro candidate a capitale verde 2023 sono Helsingborg (Svezia), Cracovia (Polonia), Sofia (Bulgaria) e Tallinn (Estonia). La francese Grenoble ha già vinto il titolo per il 2022.