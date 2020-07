Trasporti: via libera Ue a 3,4 miliardi di aiuti per KLM

BRUXELLES - La Commissione europea ha dato il via libera alla concessione di 3,4 miliardi di aiuti da parte dello Stato olandese alla compagnia aerea KLM. Lo ha reso noto la stessa Commissione. Gli aiuti, ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, saranno erogati sotto forma di garanzie e prestiti "assicurando quella liquidità di cui KLM ha urgentemente bisogno per affrontare l'impatto della crisi. L'Olanda - ha aggiunto la commissaria - a fronte degli aiuti ha imposto alcune condizioni alla compagnia che riguardano l'allocazione dei profitti, la condizioni di lavoro e la sostenibilità. Molto bene, gli Stati membri sono liberi di definire misure in linea con i loro obiettivi politici e le regole Ue".

