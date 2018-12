Trasporti: da Ue ok a taglio Co2 auto 37,5% al 2030

BRUXELLES - Taglio delle emissioni di Co2 per le automobili del 37,5% in dieci anni. E' il risultato dell'accordo politico raggiunto ieri sera dalle istituzioni europee, che fissa nuovi standard per i costruttori di auto europei. Secondo l'intesa, arrivata dopo 9 ore di colloqui e che dovrà ora essere formalizzata dal Consiglio e dell'Europarlamento, le emissioni di auto nuove dovranno ridursi del 37,5% dal 2020 al 2030 con un obiettivo intermedio del 15% al 2025. Per furgoni e pulmini il taglio per il 2025 è lo stesso (15%), mentre è fissato al 31% entro il 2030.

Ultimo aggiornamento: 11:33

