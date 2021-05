Tragedia della funivia, il cordoglio dell'Europa

BRUXELLES - "In questo momento di dolore, mi stringo alle famiglie e agli amici delle vittime del tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone. Il mio pensiero e quello dell'Europarlamento è con voi". E' quanto scrive in un tweet il presidente dell'Europarlamento David Sassoli chiedendo che "sia fatta subito chiarezza sulle cause di questa assurda tragedia".

"Sono molto addolorata per il tragico incidente di Stresa. Ai familiari delle vittime tra cui purtroppo diversi bambini porgo il profondo cordoglio dell'Europa. E condivido la grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita". Lo afferma in un tweet, in italiano, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Ultimo aggiornamento: 14:21

