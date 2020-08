Tlc: Ue segue sviluppi rete unica, ma scenari ipotetici

BRUXELLES - "La Commissione Ue segue da vicino gli sviluppi dell'operazione" per la nascita di una rete unica in Italia, ma non può commentare "scenari" che sono ancora "ipotetici". Così un portavoce dell'esecutivo comunitario all'ANSA sul possibile accordo tra Tim e Open Fiber. Nel caso in cui l'operazione avesse successo, le società dovranno procedere con la notifica all'antitrust Ue per ottenere il via libera definitivo.

Ultimo aggiornamento: 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA