Timmermans, no soluzioni frammentate come Sea Watch

BRUXELLES - La Commissione Ue non ha discusso la situazione della Sea Watch 3 oggi, ma il vicepresidente Frans Timmermans ha ribadito la necessità di trovare un approccio e soluzione "complessivi" al problema della migrazione, perché "guardando alla situazione del Mediterraneo non possiamo avere un approccio frammentato". Per Timmermans serve una "soluzione complessiva che comprende la riforma di Dublino" e non una soluzione "che si ferma alla miglior gestione dei confini, ai rimpatri per chi non ha diritto all'asilo, ma deve includere anche una chiara espressione della solidarietà europea".

Ultimo aggiornamento: 12:19

