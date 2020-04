Think tank Ue, Unione ritiri i tagli alla Pac per rispondere a crisi

BRUXELLES - Ritirare la proposta di tagli del 12% al bilancio Pac 2021-27, i target sui pesticidi e la messa a riposo dei terreni previsti dal Green Deal, così da sostenere investimenti in nuove tecnologie capaci di ridurre le emissioni dell'agricoltura ed espandere la produzione. Dovrebbe essere questa la risposta della Commissione europea alla crisi economica causata dal Covid-19 secondo il think tank agricolo Farm-Europe, che ha inviato una lettera sull'argomento alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

"La crisi da Covid-19 lascerà delle cicatrici. Dobbiamo imparare dall'esperienza passata che ha dimostrato che gli attuali strumenti di gestione della crisi della Pac non sono abbastanza efficaci - si legge nell'appello -, per questo Farm Europe invita i decisori, e in particolare la Commissione europea, a cambiare marcia".



