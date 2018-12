Terremoto: Marche, chiuso bando Fesr 6 mln a imprese sociali

ANCONA - Ventotto richieste da raggruppamenti di imprese hanno esaurito i sei milioni di euro stanziati per sostenere investimenti superiori a 8,9 milioni di euro nelle Marche. Si è chiuso il bando Fesr per lo sviluppo delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto. Ora inizia la fase istruttoria: 15 istanze provengono dalla provincia di Ascoli Piceno, due da Fermo, nove da Macerata; mentre le ultime due da realtà fuori 'cratere' (provincia di Pesaro e Urbino, Perugia) che intendono investire in questi territori. Lo fa sapere l'assessora regionale Manuela Bora, ricordando che "i fondi stanziati favoriranno il rilancio e la crescita dimensionale delle imprese sociali che garantiranno servizi alla popolazione terremotata". Il bando chiuso era il terzo del pacchetto Fesr costruito dalla Regione per le aree del sisma. Con la rivitalizzazione delle filiere (15 milioni disponibili) e nuovi insediamenti aziendali (10 milioni), prevede di creare nuove opportunità lavorative nel settore dei servizi alla persona. "Un quarto della popolazione, nella zona del cratere, appartiene alla fascia della terza e quarta età - osserva l'assessora - La rinascita di queste comunità locali necessita di servizi nell'ambito della salute e del benessere. Attraverso le risorse disponibili vogliamo implementare l'assistenza domiciliare (per anziani, infanzia e adolescenza), la conciliazione vita e lavoro, l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale delle fasce svantaggiate. L'investimento - conclude Bora - rafforzerà le imprese sociali che opereranno in queste zone anche attraverso l'introduzione di innovazioni organizzative e la digitalizzazione dei servizi offerti, in stretto raccordo con le istituzioni pubbliche presenti".

