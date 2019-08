Terremoto: Bora, risorse Ue ma a Comuni servono competenze

ANCONA - "I comuni dell'area del cratere hanno oggi più che mai bisogno di risorse umane con le necessarie competenze per gestire i fondi assegnati e realizzare le nuove infrastrutture indispensabili per poter ripartire e scongiurare lo spopolamento delle aree". Così l'assessore regionale Marche per le politiche comunitarie Manuela Bora. Il 24 agosto si è concluso, con l'ultimo giorno del Meeting di Rimini, il ciclo di incontri presso lo stand delle Marche con i Comuni del cratere e con le imprese che hanno beneficiato dei bandi emanati dalla Regione grazie ai fondi aggiuntivi dell'Unione Europea per il sisma del 2016. "L'incontro - osserva Bora - avvenuto proprio nel giorno che ricorda le terribili scosse del 24 agosto 2016, ci ha dato l'occasione per riportare l'attenzione sul tema della ricostruzione che è completamente sparito dal dibattito politico parlamentare. Abbiamo le risorse economiche - ricorda l'assessora - grazie alla sensibilità della Comunità Europea ed al grande lavoro della Regione". Ma, avverte, "occorre ancora tanto per coordinare le azioni ai vari livelli di governo. I comuni dell'area del cratere, infatti, hanno oggi più che mai bisogno di risorse umane con le necessarie competenze per gestirei fondi assegnati e realizzare le nuove infrastrutture indispensabili per poter ripartire e scongiurare lo spopolamento delle aree". I progetti di oggi, osserva la Regione, "testimoniano la centralità delle imprese sociali in una visione globale che parte dal dramma del terremoto per ripartire e migliorare, innovando, i servizi offerti alla popolazione. Con questo bando sono previste circa 80 nuove assunzioni di soggetti che saranno impegnati nella realizzazione, nell'area del cratere, dei 19 progetti finanziati".

