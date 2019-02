Tajani interviene a evento CdR Ue a Pontecorvo

CASAMARI (FROSINONE) - "L'Europa non è la Bce, non è Juncker, non è Tajani e non è nemmeno la Commissione europea". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che è anche vicepresidente di Forza Italia, intervenendo alla presentazione di un libro all'abbazia di Casamari, nel Frusinate. "L'Europa - ha aggiunto Tajani, che oggi è stato anche a Pontecorvo dove è intervenuto all'evento promosso dal Comitato delle Regioni Ue sul tema 'Il futuro dell'Europa' - è la nostra storia e la nostra identità. Sono 3000 anni di storia. Non possiamo non sentirci europei".

