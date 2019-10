Sul sito del Comune di Napoli area dedicata fondi Ue

NAPOLI - "È online sul sito istituzionale del comune di Napoli la nuova area tematica dedicata alle politiche di coesione, raggiungibile anche all'indirizzo www.coesionenapoli.it, per un continuo aggiornamento dei risultati raggiunti su progetti e programmi finanziati con fondi europei e nazionali. Il sito, progettato a cura della Yes I Code Scrl, aggiudicataria del servizio di predisposizione e attuazione dei Piani di Comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo Sviluppo della città di Napoli FSC 2014-2020 e al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli, offre una costante informazione anche sugli altri programmi di investimento quali POC Metro, Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, Programma Straordinario Periferie": così in una nota di palazzo San Giacomo.

"Per noi è motivo di grande soddisfazione" - dichiara l'assessore al Lavoro con delega alle politiche di coesione ed ai finanziamenti europei Monica Buonanno - "poter rendere disponibili dati aggiornati su valore dei progetti, spesa sostenuta, stato di attuazione dei progetti, una sezione news con aggiornamenti costanti su tutti i programmi di investimento, sezioni dedicate ai singoli programmi, documentazione amministrativa e gallerie fotografiche. Siamo sempre più convinti che l'uso regolare e corretto dei fondi europei e nazionali sia la leva per lo sviluppo della Città. Napoli già ha dimostrato di saperlo fare e il portale renderà le informazioni fruibili a tutti".

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA