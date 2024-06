Su Ita-Lufthansa progressi, ma resta il nodo dei voli per gli Usa

BRUXELLES - L'ultimo nodo da sciogliere per il sì di Bruxelles alle nozze tra Ita e Lufthansa sono i voli di lungo raggio da Fiumicino con destinazione Stati Uniti. È quanto si apprende da fonti Ue vicine al dossier, che rilevano "progressi nei negoziati in corso". Gli ostacoli sugli slot a Milano-Linate e l'apertura ai rivali delle rotte europee sono stati risolti. Come già anticipato, l'Antitrust Ue punta a decidere entro la settimana, ma l'orientamento potrebbe essere chiaro soltanto dopo le Europee. L'annuncio del verdetto è comunque atteso tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, pochi giorni prima della scadenza fissata al 4 luglio.

Sui collegamenti verso il Nord America, l'Antitrust Ue chiede al vettore tedesco di mantenere temporaneamente separate le operazioni con United - attualmente parte della joint venture che Lufthansa forma anche con Canada Airlines - su 5 rotte tra Fiumicino e Chicago, Washington, San Francisco e Toronto. La soluzione richiede un ulteriore sacrificio da parte della compagnia di Carsten Spohr, che dovrebbe intervenire sulla sua già solida alleanza commerciale. Finora, la compagnia della gru aveva proposto a Bruxelles di congelare per due anni l'ingresso di Ita nella joint venture. La fumata bianca, spiegano le fonti, dipenderà in gran parte dalla volontà di Lufthansa di accettare il compromesso.