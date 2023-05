Stoltenberg: "Con l'addestramento sugli F-16 diamo messaggio a Mosca"

BRUXELLES - L'addestramento dei piloti ucraini all'uso degli F-16 o di altri caccia di produzione occidentale è "un passo importante" che permetterà agli alleati di fornire i jet "a un certo momento". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg arrivando al palazzo Europa di Bruxelles per prendere parte al Consiglio Difesa. "Così diamo anche un messaggio: sosterremo l'Ucraina quanto serve e Mosca non pensi di logorarci sfruttando il fattore tempo", ha aggiunto.

"La cooperazione fra la Nato e l'Ue è sempre stata vicina al mio cuore e stiamo facendo grandi progressi: la guerra in Ucraina mostra l'importanza di lavorare insieme", ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg arrivando al palazzo Europa di Bruxelles per prendere parte al Consiglio Difesa. "Per sostenere l'Ucraina dobbiamo aumentare la produzione di munizioni e armi e dobbiamo collaborare per rafforzare la base industriale transatlantica, senza creare barriere tra alleati: va bene il lavoro dell'Ue ma la Nato è cruciale perché fissa gli standard", ha aggiunto.

"Ciò che fa la Nato è fondamentale, perché definiamo gli standard per garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità, abbiamo le linee guida, gli obiettivi di capacità per ogni singolo alleato e ora stiamo rivedendo le linee guida e gli obiettivi di capacità per le munizioni, incluse quelle da 155mm, che sono cruciali nella guerra in Ucraina", ha detto. "È estremamente importante che si aumenti la produzione di munizioni e già lo scorso autunno convocai alla Nato il primo incontro dedicato alla questione", ricorda Stoltenberg.

"Ora bisogna firmare i contratti e per questo ho invitato i funzionari delle industrie della difesa di entrambe le sponde dell'Atlantico alla ministeriale Nato del mese prossimo, a cui parteciperà anche l'Ucraina, l'alto rappresentante Josep Borrell e il commissario Thierry Breton per un miglior coordinamento con la Nato", ha precisato. "È importante usare tutti gli strumenti necessari, comprese le strutture stabilite da tempo presso l'Alleanza, come la NATO Support and Procurement Agency (Nspa), che da molti anni sostiene gli alleati nel fare acquisti in comune".