Stato di diritto. Bruxelles sull'indagine in Italia: "C'è solo un incontro virtuale"

BRUXELLES - "Non c'è nessuna indagine o ispezione in Italia oggi, solo un incontro virtuale con le nostre controparti dato che siamo nella fase in cui prepariamo il rapporto annuale sullo syato di diritto in tutti i 27 Paesi dell'Ue". Lo dichiara un portavoce della Commissione Europea, precisando che lo scambio avviene online. La procedura per la compilazione del rapporto prevede la consegna di un questionario agli Stati membri e poi un incontro con i tecnici della Commissione.

"Nel contesto del rapporto annuale sullo Stato di diritto abbiamo molti incontri con i rappresentanti dei 27 governi, con i portatori di interesse e con le ong: quello che noi chiamiamo visita virtuale è per l'appunto l'incontro con le autorità nazionali e avere una discussione sulla base del questionario inviato a ogni Paese, che prevede poi un follow-up", ha continuato. "Per quanto riguarda l'Italia l'incontro è iniziato questa mattina, a livello tecnico, in cui abbiamo scambi normali e dettagliati con le controparti, in preparazione della relazione sullo stato di diritto, niente di più".