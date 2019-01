Spazio: Pasquali, bilancio Ue in linea con le aspettative

BRUXELLES - Il bilancio dell'Ue per le attività spaziali per il periodo pluriennale post-2020 "è sufficiente" ed "è piuttosto allineato a quelle che erano anche le nostre aspettative". Lo dice all'ANSA Luigi Pasquali, amministratore delegato della Telespazio (Leonardo-Thales) e coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo, a margine della conferenza annuale sulle politiche spaziali europee. Commentando la proposta dell'Eurocamera, di destinare 16 miliardi di euro alle attività spaziali dopo il 2020, Pasquali sottolinea che "il Parlamento Ue sta affinando in meglio la proposta della Commissione" e che si sta "andando nella direzione giusta".

"Con questo budget - spiega Pasquali - la Commissione Europea gestirà gli sviluppi e i progressi di due grandi programmi, che sono Copernicus e Galileo". Come Italia "siamo uno dei Paesi che ha più sviluppato in questi due programmi e quindi abbiamo di fronte a noi un impegno dell'Europa che ci fa molto piacere". Tuttavia, secondo l'ad di Telespazio, "a questa importante componente si somma molto poco", perché Copernicus e Galileo "prendono la stragrande maggioranza dei 16 miliardi" e resta un "piccolo sforzo, circa mezzo miliardo, rivolto ad altro". Nei confronti di "elementi importantissimi", come il Govsatcom per lo sviluppo di comunicazioni sicure per applicazioni governative, lo Space Situational Awareness (SSA) e lo Space Surveillance and Tracking (SST), la Commissione Ue "ha rivolto un'attenzione molto più limitata di quanto non ci sarebbe piaciuto". Pasquali sottolinea inoltre che "mentre nell'Horizon 2020 c'era un capitolo interamente dedicato alla ricerca e sviluppo nel settore spaziale, in Horizon Europe" questa voce è inserita "all'interno in un capitolo più ampio su innovazione industriale".

Infine, Pasquali commenta positivamente la riforma della governance delle attività spaziali italiane, entrata in vigore lo scorso febbraio. "Confrontandomi anche con i colleghi del settore, siamo tutti più o meno d'accordo" sul fatto "che questa governance sta già dando segnali importanti e significativi", e che "è sicuramente molto efficace".

