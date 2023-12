Sono cinque i progetti italiani per il fondo innovazione Ue-Ets

BRUXELLES - Acciaierie, aziende produttrici di vetro e ceramica, o specializzate in riciclo chimico della plastica sono tra le imprese italiane che si sono aggiudicate la gara del Fondo per l'innovazione Ets, dedicata ai progetti di piccola scala. Nel complesso, i finanziamenti ammontano a 65 milioni di euro e aiuteranno 17 aziende a portare sul mercato tecnologie innovative nelle industrie ad alta intensità energetica, nelle energie rinnovabili e nello stoccaggio dell'energia.

Delle otto soluzioni innovative premiate per le industrie ad alta intensità energetica (che riceveranno 32,6 milioni di euro) cinque sono italiane. Si tratta di tre progetti per ridurre i consumi energetici e le emissioni del processo di produzione di vetro, ceramica e materiali da costruzione (delle aziende Luigi Bormioli, Rocco Bormioli, e Saint Gobain Italia), uno per la cattura e uso della CO2 nel processo di produzione dell'acciaio (Acciaierie Bertoli Safau), e uno nel settore del riciclo chimico (MyRemono).