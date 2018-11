Sociale: a 28enne milanese premio concorso fotografico Pse

BRUXELLES - Si chiama Stefano Scagliarini il vincitore del concorso fotografico annuale organizzato dal gruppo socialista presso il Comitato europeo delle Regioni. Il sorriso contagioso di Angelina, 102 anni, mentre balla con il suo bisnipote a una festa di quartiere a Milano hanno permesso al 28enne milanese di aggiudicarsi un viaggio di tre giorni a Bruxelles per due persone e materiale fotografico per il valore di 1.500 euro. 'La mia città sociale' era il tema dell'undicesima edizione del concorso, che ha raccolto 868 fotografie da tutta Europa. "Sono felice che la mia foto sia stata apprezzata e in qualche modo sia riuscita a comunicare un tema così complesso - ha detto Scagliarini -. Credo sia un messaggio importante, di sintonia tra due persone che hanno un forte legame, una forte intesa, nonostante la differenza di età". "Più di un quinto dei cittadini europei si trova o rischia di trovarsi in condizioni di povertà. Il nostro concorso intende sensibilizzare l'opinione pubblica all'esistenza del problema e all'importanza di valori come la solidarietà e l'inclusione", ha commentato la governatrice dell'Umbria e capogruppo del Pse al CdR Catiuscia Marini.

Ultimo aggiornamento: 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA