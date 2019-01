Smog: Costa a Bruxelles, impegno Italia urgente

ROMA - "Il nostro è un impegno concreto che sappiamo urgente e necessario, anche a fronte dei dati sui livelli di smog nei centri urbani resi noti oggi dall'Ispra". Lo afferma in una nota il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che spiega "domani andrò in Europa a dimostrare ciò che concretamente, con la firma di questi primi due protocolli, abbiamo cominciato a fare per il miglioramento della qualità dell'aria. Ne seguiranno altri nei prossimi mesi, per migliorare considerevolmente la qualità dell'aria e dell'ambiente, in particolare nei grandi centri urbani". Costa incontrerà infatti domani a Bruxelles il Commissario europeo all'Ambiente Karmenu Vella, al quale esporrà le misure messe in atto per superare le procedure d'infrazione europee avviate nei confronti dell'Italia per aver violato i limiti di Pm10 e biossido di azoto nell'aria dei centri urbani. Per migliorare la qualità dell'aria e contrastare l'inquinamento atmosferico il Ministero dell'Ambiente sta procedendo con la sottoscrizione di accordi regionali, al momento siglati con le regioni Lazio e Umbria. Protocolli cui seguiranno accordi con altre regioni italiane, e che rappresentano una prima risposta alle procedura d'infrazione Ue all'Italia.

Ultimo aggiornamento: 19 Dicembre, 16:31

