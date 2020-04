Sisma L'Aquila: Sassoli, tenacia aquilani sia di esempio

BRUXELLES - "A 11 anni da quella terribile notte, in questo tempo così duro, voglio condividere con i cittadini aquilani e abruzzesi la solidarietà del Parlamento europeo. Dalle difficoltà potremo uscirne soltanto insieme". Così il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, in una dichiarazione in occasione dell'undicesimo anniversario del terremoto a L'Aquila. "La vostra tenacia e perseveranza nell'opera di ricostruzione non deve fermarsi ed è di esempio per trovare lo spirito giusto nell'affrontare le terribili sfide che abbiamo di fronte a noi. Vogliamo, come è successo nel 2009 con il Fondo di solidarietà Ue, anche adesso un'Europa concretamente vicina alla sofferenza di tutti i cittadini. Per questo ci stiamo impegnando. Insieme - conclude Sassoli - possiamo far vivere i valori europei della solidarietà".

Ultimo aggiornamento: 13:34

