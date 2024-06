Sia vietato ai minori di vedere porno su X

BRUXELLES - "Siamo molto chiari, ai nostri figli non dovrebbe essere consentito di vedere questo tipo di contenuti online". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea sulle modifiche alle regole di X, l'ex Twitter, che hanno sdoganato la distribuzione di contenuti pornografici sulla piattaforma, già sotto monitoraggio Ue in base alla legge sui servizi digitali. "Siamo a conoscenza dell'annuncio fatto da X in relazione ai contenuti per adulti - ha spiegato -. Questo tipo di contenuto era già consentito sulla piattaforma e ora ciò che è cambiato è che X ha annunciato che cambierà l'etichetta da sensibile a contenuto per adulti".

In base alla legge sui servizi digitali X "deve valutare tutti i potenziali rischi derivanti dai loro servizi, incluso quando si tratta di contenuti pornografici e devono adottare adeguate misure di mitigazione del rischio, stiamo parlando ad esempio dei rischi legati alla violenza contro le donne o dei danni potenziali per i bambini online - ha spiegato la Commissione -. Parlando di bambini X come tutte le piattaforme online nell'Ue devono garantire un livello elevato di sicurezza e protezione della privacy". Rispetto ai possibili contenuti illegali X "ha un ruolo da svolgere" e non dovrà consentire "contenuti pornografici illegali, stiamo parlando di materiale pedopornografico, ad esempio, o di deep fake".