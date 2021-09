Senza aiuti umanitari a rischio di morte 120 bambini afgani al giorno

Giovedì 2 Settembre 2021, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 09:08

BRUXELLES - "Con l'acuirsi della crisi la situazione" in Afghanistan "sta diventando insostenibile. Ho parlato questa mattina con il personale delle Nazioni Unite sul posto che mi ha dato delle cifre raggelanti, ovvero una stima di 120 bambini che moriranno ogni giorno se non riavvieremo immediatamente gli aiuti alimentari. Certo sono solo delle statistiche ma rendono l'idea di quante persone siano in grande pericolo di vita". Cosi la capo Unità Asia, Pacifico, America Centrale e Meridionale della Protezione civile europea, Raffaella Iodice, durante il suo intervento alla commissione Affari Esteri del Parlamento europeo nel dibattito sulla situazione attuale in Afghanistan. "I recenti sviluppi hanno portato 3,5 milioni di sfollati interni causa della violenza degli ultimi mesi che si aggiungono a 14,4 milioni di persone che sono state colpite dalla crisi alimentare legata alla siccità", ha aggiunto Iodice.

"La situazione è drammatica in Afghanistan dal punto di vista della sicurezza, umanitario e anche strategico. La delegazione europea è stata evacuata appieno ed è stata ricollocata a Bruxelles temporaneamente". Lo ha detto Gunnar Wiegand, direttore per l'Asia e il Pacifico del Servizio europeo per l'azione esterna in audizione al Parlamento europeo. "Si sta discutendo con i partner se mantenere nel Paese una presenza minima europea a Kabul una volta che la situazione della sicurezza lo permetterà, per garantire in un modo o nell'altro che le attività umanitarie possano continuare", ha aggiunto, precisando che "dobbiamo impegnarci con i talebani per cercare di comunicare con loro e cercare di influenzarli usando le leve che abbiamo in mano, senza però affrettarci per riconoscere questa formazione".