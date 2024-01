Secondo le fonti, "Italia, Francia e Grecia sono in lizza per la guida della missione Aspides"

BRUXELLES - Italia, Francia e Grecia sono interessate al comando della missione Ue nel Mar Rosso, Aspides, e domani al consiglio informale Difesa di Bruxelles si conoscerà la scelta definitiva. Lo fa sapere un alto funzionario europeo. Nel mentre è ormai di fatto ultimata la conta degli effettivi necessari per dar vita alla missione, con mezzi e uomini provenienti da sette Paesi europei, che forniranno le tre navi chieste dal Servizio di Azione Esterna dell'Ue per avere l'impatto necessario nell'area. Oltre alle navi, a quanto si apprende, i sette forniranno anche "degli aerei".

Da Roma, riferendo dell'ultimo Consiglio Esteri a Bruxelles, il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, ha detto "la nuova missione europea "con compiti difensivi" nel Mar Rosso "sia decisa con urgenza e abbia dotazioni adeguate, in termini di personale e assetti". "La riuscita di questa missione europea è vitale per i nostri commerci e per la stabilità delle nostre economie, e potrà costituire un passo importante per il futuro della Difesa europea. Ne va della credibilità dell'Europa, anche come fornitore globale di sicurezza", ha aggiunto.