Sassoli, sede Parlamento Ue a Strasburgo centro per test Covid-19

BRUXELLES - "In collaborazione con le autorità francesi, abbiamo messo a disposizione la sede del Parlamento europeo di Strasburgo affinché sia trasformata in un centro per i test e di consulto sul Covid-19". Così in un tweet il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli. "Vogliamo essere vicini alla città che ci ospita e ai suoi cittadini in questi tempi difficili".

En coopération avec les autorités françaises, nous avons mis à disposition le siège du @Europarl_FR à Strasbourg pour qu'il soit transformé en centre de dépistage et de consultation #COVID19. Nous voulons être avec notre ville d'accueil et ses citoyens en ces temps difficiles. — David Sassoli (@EP_President) April 7, 2020

Ultimo aggiornamento: 10:07

