Sassoli, pasti per i senzatetto al Pe 'esempio di etica pubblica'

BRUXELLES - "Un bell'esempio di etica pubblica". Così il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, commentando l'iniziativa di riaprire le cucine dell'Eurocamera per distribuire mille pasti al giorno ai senzatetto, ai bisognosi di aiuto e agli operatori della sanità che lavorano per fronteggiare l'emergenza Covid19. Sassoli ha visitato oggi le cucine del Parlamento Ue. Secondo quanto riporta un comunicato dell'Eurocamera, nella giornata di ieri sono stati distribuiti già 500 pasti. La distribuzione avviene grazie alla collaborazione con le associazioni: Restò du Coeur Saint Gilles, Douche FLUX, Croix Rouge, CPAS Ixelles. Il Parlamento Ue metterà inoltre a disposizione alcuni veicoli per agevolare il trasporto di medici, infermieri e assistenti sociali nel tragitto verso gli ospedali e per facilitare la distribuzione dei pasti.

In the kitchens of the @Europarl_EN in Brussels our staff are preparing 1000 meals every day to be distributed to health workers and those in need. This morning, I went to thank them for their work. We want to do what we can to help those who are suffering https://t.co/TjVsMCDb4i pic.twitter.com/e4gZB6SRcx