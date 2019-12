Sassoli, la Spagna si conformi a sentenza Corte Ue

STRASBURGO - "Oggi la Corte di giustizia dell'Ue ha emesso una sentenza nella causa Junqueras. E' una sentenza molto importante che interessa direttamente la composizione di questa istituzione". Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "Faccio appello alle autorità spagnole competenti per esortarle a conformarsi al tenore della sentenza - ha aggiunto -. Ho dato mandato ai servizi del parlamento di valutare in tempi brevi l'applicazione degli effetti della sentenza sulla composizione del nostro Parlamento".

"Oggi la Corte Ue ha reso giustizia. La democrazia, il voto del popolo, ha vinto contro le forze autoritarie. Oggi l'Unione europea diventa più forte. Ci vediamo (presto) al Parlamento europeo". Così su Twitter l'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont in esilio in Belgio. Puigdemont si è candidato al parlamento europeo ed è stato eletto nella sua regione, ma per potersi insediare a Strasburgo sarebbe dovuto tornare in Spagna per giurare sulla Costituzione. Non avendolo fatto in quanto sarebbe stato arrestato dalle autorità di Madrid non si è potuto insediare al Pe.

Ultimo aggiornamento: 11:50

