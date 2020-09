Sassoli, crescita non è solo Pil ma anche sostenibilità

BRUXELLES - "La trasformazione ecologica deve andare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale e la lotta alle diseguaglianze. Il calcolo del Pil così come lo abbiamo conosciuto finora non è più sufficiente. Dobbiamo sapere che la crescita non può essere infinita, che nel calcolare il benessere del pianeta o anche di una sola nazione va misurata la formazione, la sostenibilità sociale e la riduzione delle disuguaglianze": lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, all'incontro dei Presidenti dei Paesi del G7 sul cambiamento climatico.

"Sul cambiamento climatico l'Ue si è posta un obiettivo ambizioso: entro il 2050 vogliamo essere un continente a zero emissioni di carbonio. Vogliamo cambiare, vogliamo concentrare tutti i nostri sforzi nel raggiungimento di questo obiettivo e il Green Deal rappresenta la nostra occasione. Durante la crisi del Covid-19 abbiamo capito che tutte le nostre energie, tutti gli sforzi dei nostri Stati devono essere indirizzati al raggiungimento di quelli che sono i nostri obiettivi comuni", ha aggiunto.

