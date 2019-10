Sassoli, a Berlino per ascoltare punti di vista tedeschi

BERLINO - "Sono venuto a Berlino per ascoltare anche i punti di vista del governo tedesco su tante questioni" che "hanno bisogno di vedere insieme il Parlamento europeo" e "tutte le istituzioni" sia Ue sia degli "Stati membri": lo ha detto il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, in dichiarazioni fatte a Berlino subito prima di incontrare la cancelliera Angela Merkel. La cancelliera ha affermato che "siamo tutti sulla stessa barca" e "abbiamo grandi compiti davanti a noi, tra l'altro l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea: ne parleremo oggi" anche perché, ha aggiunto rivolgendosi a Sassoli, "lei andrà a Londra" per incontrare il premier britannico Boris Johnson.

