Sanzioni Ue a ministero Intelligence e sicurezza Iran

BRUXELLES - L'Ue ha adottato sanzioni contro il ministero dell'Intelligence e della sicurezza iraniana, e due iraniani, iscrivendoli nella black list che prevede il congelamento dei beni e il divieto dei viaggi, in risposta alle trame del regime di Teheran contro suoi oppositori in Europa, in Francia e Danimarca. Lo si legge in una lettera che il ministro degli Esteri olandese Stef Blok ha inviato al presidente del parlamento nazionale.

"E' un giorno importante per la politica estera europea. L'Ue ha appena concordato di adottare sanzioni contro il Servizio di intelligence iraniano per le sue trame di assassini sul suolo europeo. E' un segnale forte da parte dell'Ue che non accetteremo un tale comportamento in Europa", ha commentato su Twitter il ministro degli Esteri danese Anders Samuelsen, oggi a Bruxelles, per partecipare al consiglio Affari generali.

Ultimo aggiornamento: 16:30

