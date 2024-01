Rive abbandonate diventano spiagge per disabili e pet friendly

Due spiagge un tempo poco frequentate, perché difficilmente raggiungibili, non attrezzate e poco curate, sono diventate altrettanti punti di interesse e svago per residenti e turisti: accade a Verbania, sulla sponda piemontese del lago Maggiore, dove con circa un milione e trecentomila euro (Bando periferie e Fondi strutturali europei) l'amministrazione comunale ha provveduto alla riqualificazione delle spiagge Tre Ponti e Buon Rimedio, a metà strada tra il centro città e l'area dei campeggi che ogni anno accolgono centinaia di migliaia di persone. Le due nuove spiagge oggi sono raggiungibili anche a piedi e in bicicletta su un percorso ciclopedonale.

L'intervento fa parte di un più ampio piano di riqualificazione dell'area di Verbania Fondotoce e della porta di ingresso alla città di Verbania. "Nel 2016 abbiamo presentato un progetto che constava di tre elementi, la riqualificazione della stazione con la realizzazione del Movicentro, che era un cantiere degradato e abbandonato per mancanza di risorse da parte della Provincia; la realizzazione della pista ciclopedonale e l'apertura di due nuove spiagge" ricorda la sindaca di Verbania, Silvia Marchionini. "Queste due spiagge avevano una frequentazione assai limitata - aggiunge - e alla gran parte dei cittadini non erano note", mentre oggi possono accogliere oltre 200 fruitori contemporanei.

La spiaggia Tre Ponti oggi si estende su circa 3.000 metri quadrati; quella del Buon Rimedio, più vicina al centro, occupa una superficie di circa 1.155 metri quadrati. Fino a pochi anni fa, invece, gli spazi erano inferiori: gli interventi hanno infatti consentito di ampliare le spiagge, grazie a riporti di inerti e ghiaia. Al Buon Rimedio, nell'ottica di migliorare la fruizione balneare dello spazio, è stata anche creata una nuova scogliera di protezione. Entrambi i siti sono poi stati oggetto di lavori per consentire l'accesso a carrozzine e passeggini: se al Buon Rimedio sono stati installati un ascensore e una rampa sopraelevata che consente la discesa dal piano strada al livello del lago, ai Tre Ponti è stato realizzato un percorso pedonale retrostante e ricavato un parcheggio nella zona tra le due carreggiate, con una capacità di 26 posti di cui tre a norma disabili.

Proprio la volontà di mettere a punto una struttura pienamente accessibile ha portato l'amministrazione comunale, nei mesi scorsi, a installare nella spiaggia dei Tre Ponti una passerella che consente l'accesso in acqua alle persone con disabilità. Il dispositivo, chiamato 'Seatrac Mover', consiste in due binari che, partendo dalla spiaggia, arrivano fino in acqua: su di essi si muove il sedile sul quale

possono stare le persone con ridotte capacità motorie. Il dispositivo, controllato da un telecomando, può essere azionato in autonomia, senza bisogno di un accompagnatore. "In ogni caso la spiaggia è presidiata da una bagnina" spiega Alessia Grandi di Verbania Hostel Aps, che ha in gestione le due spiagge per sei anni.

Il bilancio delle prime due stagioni, assicura, "è estremamente positivo". La spiaggia, sulla quale oggi c'è anche un chiosco per il ristoro dei bagnanti, è anche dog-friendly: "A chi possiede animali - conclude - consegniamo gratuitamente biscotti e ciotola d'acqua, un kit con lettino prendisole per il cane e un sacchetto per le deiezioni, affinché la spiaggia rimanga sempre pulita".

