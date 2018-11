Rifiuti, Costa al lavoro con Ue su multa

NAPOLI - Il ministro per l'Ambiente Sergio Costa avrà alla fine di dicembre un incontro con il commissario europeo Karmenu Vella per discutere della multa per la mancata attuazione dei piano rifiuti della Regione Campania. Costa sarà a Bruxelles il 20 dicembre per la riunione del consiglio dei ministri europei dell'ambiente e a ridosso di quella data incontrerà Vella per presentargli un primo dossier che il ministero sta ultimando. Al dossier ha contribuito la Regione Campania inviando una serie di documenti che certificano le azioni messe in campo per uscire dalla situazione di infrazione e normalizzare il ciclo dei rifiuti. Costa, nelle scorse settimane, aveva già parlato con Vella del tema: tra il governo italiano e la commissione è quindi iniziato un percorso che prevede un'apertura di credito dopo la presentazione del primo dossier e un check da fare ogni due mesi. A dicembre, dopo il primo incontro, verrà infatti tracciata una road map per uscire dalla multa, sanzione giornaliera di 120 mila euro.

