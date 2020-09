Rete unica: Vestager, valutare se soggetto è indipendente

BRUXELLES - L'operazione per costruire una rete unica in Italia "non è stata notificata quindi non ho dettagli da discutere, e quando lo sarà diventerà un caso aperto e non posso discuterlo lo stesso. In generale, senza commenti diretti alla vicenda, si può immaginare che ci sia un unico venditore nazionale all'ingrosso, quello è immaginabile senza dubbio. La questione è se si tratta di un venditore all'ingrosso indipendente o se ha legami specifici, verticalmente, con i venditori al dettaglio. Quella sarebbe una valutazione di concorrenza importante, e quello sarebbe il nostro approccio generale, non importa a quale Paese si riferisca": così la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager rispondendo a chi le chiedeva un commento sul progetto di Rete Unica.

