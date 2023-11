Regioni Ue, pronti a collaborare con paesi candidati ad adesione

BRUXELLES - La decisione della Commissione europea di aprire i negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia è "un passo storico", "un chiaro segnale del sostegno incrollabile dell'Unione europea ai quasi 50 milioni di europei che vivono in questi due paesi". Lo ha detto il presidente del Comitato europeo delle Regioni, Vasco Alves Cordeiro, in una nota, ricordando che "è nell'interesse della nostra Unione continuare il percorso di allargamento verso questi paesi".

Il Cdr - ha continuato - "è pronto a collaborare con gli enti locali e regionali dei paesi candidati per garantire il successo del processo di adesione", offrendo "la competenza e l'esperienza delle regioni e delle città dell'Ue", per aiutarli "a raggiungere l'obiettivo di aderire all'Unione europea e per incoraggiare riforme dal basso verso l'alto e la creazione di ponti tra le comunità".