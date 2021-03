Regioni Ue, mercoledì al via la plenaria del Comitato

BRUXELLES - Rappresentanti degli enti locali europei e della commissione si riuniranno online per la 143esima plenaria del Comitato delle Regioni (CdR) da mercoledì a venerdì della prossima settimana. Ad aprire la sessione, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che pronuncerà il suo primo discorso al Comitato e presenterà la posizione degli Stati membri sulla pandemia di Covid.

Nei giorni seguenti, gli ospiti comprenderanno la commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakides, il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, la commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson, e la commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson. Con loro, i rappresentanti degli enti locali discuteranno di vaccini, salario minimo, ripresa economica, Green deal e politica migratoria.

Saranno inoltre annunciati i sei vincitori del premio per l'imprenditoria regionale e verrà assegnato un premio speciale in memoria di Paweł Adamowicz. Infine, tra i pareri al voto ci sarà quello sulle ristrutturazioni ecologiche di Enrico Rossi (Pes), nominato relatore del rapporto dalla commissione Ambiente del Comitato.

