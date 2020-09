Regioni Ue, bene von der Leyen, rivolgersi a territori

BRUXELLES - "La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha indicato correttamente dove la nostra Unione si deve dirigere. Per arrivarci, l'Ue deve ora rivolgersi alle sue regioni e città". Così in un tweet il presidente del Comitato europeo delle Regioni (CdR), Apostolos Tzitzikostas, commentando il discorso sullo stato dell'Unione di von der Leyen. "Possiamo far sì che ci sia la ripresa, assicurando che la transizione verde e quella digitale funzionino per i cittadini. Metteremo in campo coesione e resilienza per tutti".

Ultimo aggiornamento: 14:56

