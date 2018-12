Regioni Ue, appuntamento a Bucarest per rifondare l'Europa

BRUXELLES - In un momento cruciale per l'Ue, a poche settimane dalla Brexit e dalle elezioni europee, le regioni del continente si preparano a inviare un messaggio "forte e chiaro" ai capi di Stato e di governo europei per una rifondazione positiva dell'Unione. L'occasione sarà il summit biennale del Comitato Ue delle Regioni (CdR), che si svolgerà a Bucarest il 14 e 15 marzo sul tema 'Rifondare l'Ue'. Una base solida per le discussioni sarà il parere sul futuro dell'Unione elaborato dal presidente del CdR Karl-Heinz Lambertz e dal vicepresidente Markku Markkula. Dopo due anni di lavoro, 180 eventi locali e un sondaggio realizzato fra i cittadini europei, il testo adottato a ottobre è stato consegnato questa mattina al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che ne aveva richiesto la realizzazione.

Two years ago I invited the Committee of Regions to consult citizens and reflect on #FutureofEurope. Today, after consulting over 40.000 people in 110 regions and 156 cities across all Member States, I am grateful to receive the final report. Interesting, important reading. pic.twitter.com/8U3Xa7dif2