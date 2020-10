Recovery: Marsilio, chiarire ruolo regioni su fondi Ue

BRUXELLES - "Noi pensiamo che non sia ancora chiaro quale sarà il ruolo che la Commissione assegnerà alle Regioni e come questo ruolo possa e debba essere esercitato nell'utilizzo delle risorse del Recovery fund a livello nazionale. Noi, governatori regionali e l'opinione pubblica nel suo intero, ci chiediamo in queste ore se queste risorse arriveranno in tempo per scongiurare che la crisi assuma risvolti ancora più catastrofici di quelli che essa ha già assunto". Così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, intervenuto nella plenaria del Comitato europeo delle Regioni a nome del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) durante il dibattito con il commissario all'Economia Paolo Gentiloni. (ANSA).

Ultimo aggiornamento: 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA