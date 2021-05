BRUXELLES - "Siamo lieti che l'Italia abbia presentato il suo piano per la ripresa e di vedere che in esso venga affrontata anche la questione della qualità dell'aria, ma se le misure siano sufficienti o meno è troppo presto per dirlo, lo stiamo ancora analizzando". Così una fonte della Commissione europea.

Ultimo aggiornamento: 12 Maggio, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA