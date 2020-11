Recovery: Gentiloni, in primavera a Italia 20 miliardi

BRUXELLES - Se il processo di approvazione definitiva del Recovery fund terminerà in tempo entro l'anno, "nella tarda primavera del prossimo anno ci sarà la prima erogazione" dei fondi e "per Paesi come l'Italia si tratta di cifre importanti, cioè il 10% di un volume che si avvicina ai 200 miliardi": lo ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni intervenendo alla commissione Esteri della Camera. Gentiloni ha anche spiegato che sull'anticipo dei fondi il Parlamento europeo ha fatto un'altra proposta, aumentandolo al 20%, quindi la cifra finale è ancora da definire.

Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA