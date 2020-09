Recovery Fund: Ue, anticipo 10% con ok a piano Paese

BRUXELLES - "In linea con le conclusioni del Consiglio europeo, nel contesto del Recovery Fund (Recovery and resilience Facility), è possibile il pagamento di un pre-finanziamento del 10% del contributo finanziario per ciascuno Stato membro, con l'approvazione del piano" di riforme "e l'adozione dell'impegno legale della Commissione, posto che tutte le condizioni siano soddisfatte e tutti i passi legali siano stati completati per allora". Così un portavoce della Commissione europea, rispondendo sul pre-finanziamento. Secondo quanto si apprende, tuttavia, sebbene tutti gli Stati membri siano stati incoraggiati a presentare i propri piani entro il 15 ottobre, per avviare uno scambio con la Commissione europea ed evitare ingolfamenti, i piani saranno considerati presentati formalmente solo dal primo gennaio. A quel punto l'Esecutivo comunitario avrà fino a due mesi per esaminare le proposte e presentare la sua valutazione al Consiglio, per l'approvazione. Per l'esborso del 10% occorrerà inoltre che sia concluso il processo di ratifica presso i Parlamenti nazionali e sia stata avviata la raccolta di risorse sui mercati finanziari.

