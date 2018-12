Raduno per l'ecologia del Mediterraneo a Napoli nel 2019

BRUXELLES - Una riunione internazionale per l'ecologia nel Mediterraneo a Napoli, in concomitanza con l'Olimpiade universitaria che si terrà nel 2019 nel capoluogo campano: è la proposta lanciata da Zero Waste Campania oggi in Parlamento europeo, nel corso della conferenza 'Un mondo senza rifiuti di plastica' organizzata dall'eurodeputato del Movimento 5 Stelle (M5S) Piernicola Pedicini. "Saranno presenti anche Lega Ambiente, il Wwf, i Cnr dei territori, i parchi nazionali del Mediterraneo, le grandi città", spiega Franco Matrone di Zero Waste Campania. Si punta a coinvolgere Barcellona, Marsiglia e Tunisi, ma il fulcro dell'iniziativa "sarà a Napoli in occasione delle Universiadi".

"Sarà un momento culturalmente internazionale - sottolinea Matrone - con al cuore la ricerca" per il clima. Nel suo intervento nel corso della conferenza, Matrone ha illustrato "la proposta che Zero Waste Europa ha già portato in tutte le sedi più importanti dell'Ue" con "i dieci passi verso i rifiuti zero". Molti punti sono stati inseriti nel "pacchetto dell'economia circolare" dell'Ue, ma bisogna "investire nello step finale", osserva Matrone. "Ogni anno nel territorio europeo si producono circa 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica": è l'allarme lanciato da Pedicini nel corso della conferenza. "Soltanto il 30% di questa plastica viene raccolta per essere poi riciclata", mentre "il 35% di questi rifiuti vanno a finire in mare". "Ci sono studi secondo cui, se si continua così - avverte Pedicini - nel 2050 ci sarà più plastica nel mare che pesci".

Ultimo aggiornamento: 6 Dicembre, 14:42

