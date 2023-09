Qatargate: il Parlamento europeo adotta le nuove norme etiche

STRASBURGO - Via libera del Parlamento europeo alle nuove norme etiche contenute nel piano in 14 punti presentato dalla presidente Roberta Metsola dopo lo scoppio del presunto scandalo di corruzione Qatargate. Le modifiche al regolamento interno dell'Eurocamera sono state approvate in plenaria con 505 voti a favore, 93 contrari e 52 astensioni. Il nuovo set di norme prevede, tra le altre cose, che tutti gli incontri dei deputati, o dei loro assistenti, con rappresentanti di lobby o di Paesi terzi siano pubblicati online, e una stretta su "conflitti d'interesse", "redditi secondari" e "regali". Le regole entreranno in vigore dal 1° novembre.